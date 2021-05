방탄소년단 'Butter' 뮤비, 공개 4일만에 2억뷰 돌파…'Dynamite' 기록 경신

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 신곡 ‘Butter’ 뮤직비디오가 나흘 만에 2억뷰를 돌파했다.

25일 BTS 소속사 빅히트뮤직에 따르면 지난 21일(한국시간) 오후 1시 공개된 BTS의 새 디지털 싱글 ‘Butter’ 뮤직비디오 유튜브 조회수가 이날 오후 2시25분께 2억뷰를 넘었다. 뮤직비디오 공개 후 약 4일 1시간 만에 달성한 것으로 이전 2억뷰 돌파 기록인 ‘Dynamite’의 4일 12시간에 비해 약 11시간 단축된 자체 신기록이다.

BTS의 ‘Butter’ 뮤직비디오는 공개 당시 최대 동시 접속자 수 390만명을 넘기며 역대 최고 유튜브 프리미어 뮤직비디오 시청 기록을 달성했다. 이는 ‘Dynamite’ 뮤직비디오의 공개 당시 최대 동시 접속자 수(300만명) 대비 90만명 많은 수치다. 지난 23일 유튜브 측은 ‘Butter’ 뮤직비디오가 공개 24시간 만에 1억820만뷰를 기록했다고 밝혔다. 이로써 역대 유튜브 뮤직비디오 24시간 최다 조회수 1위와 2위 모두 BTS가 차지하게 됐다.

BTS는 신곡 ‘Butter’로 기록 행진을 이어가고 있다. 전날 오전 9시기준 세계 101개 국가·지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 정상을 휩쓸었다. 세계 최대 음악 스트리밍 업체인 스포티파이의 최신 차트(5월21일 기준)에서도 공개 첫날 총 2090만 글로벌 스트리밍 수로 스포티파이 역사상 일일 최다 글로벌 스트리밍 수를 기록했다.

BTS만의 매력을 담은 서머송 ‘Butter’는 댄스 팝 장르로 도입부부터 귀를 사로잡는 베이스 라인과 청량한 신스(Synth) 사운드가 특징이다.

한편, BTS는 전날 열린 미국 3대 음악 시상식인 ‘2021 빌보드 뮤직 어워드(BBMAs)’에서 ‘톱 셀링 송(TOP SELLING SONG)’, ‘톱 송 세일즈 아티스트(TOP SONG SALES ARTIST)’, ‘톱 듀오·그룹(TOP DUO·GROUP)’, ‘톱 소셜 아티스트(TOP SOCIAL ARTIST)’ 등 노미네이트된 4개 부문을 모두 수상하는 쾌거를 이뤘다.

