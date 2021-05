日 관방장관 "한미일 정상회담, 결정된 것 없어"

[아시아경제 김혜민 기자] 가토 가쓰노부 일본 관방장관은 한미일 정상회담 추진설에 대해 "구체적으로 결정된 것은 없다"고 밝혔다.

가토 장관은 24일 오후 정례 기자회견에서 이 같이 말했다. 그는 21일 미국 백안관에서 개최된 한미 정상회담 결과에 대한 평가에는 "제3국 간의 회담"이라며 논평하지 않겠다고 답했다.

그는 "한미일 3개국 협력은 인도태평양 지역의 평화와 안정, 번영을 위해 불가결하다"고 전제한 뒤 "대북 대응을 비롯해 지역 안정을 위해 한미일 3국 간 협력을 유지해나갈 생각"이라고 덧붙였다.

앞서 교도통신은 다음달 영국에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 문재인 대통령이 초청된 것을 계기로 한미일이 3국 정상회의를 별도 개최하는 방안을 협의 중이라고 보도했다.

가토 장관은 한미 정상회담에서 한국군의 미사일 사거리 제한을 해제하기로 합의한 것에 대해선 "동아시아의 엄중한 안보 환경 속에서 대북 대응을 포함한 한미일 안보 협력이 중요하다고 본다"며 "한미 등 지역 국가들의 움직임을 계속 주시하겠다"고 답했다.

