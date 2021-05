bhc치킨, 요기요 통한 할인 프로모션…최대 6천원↓

[아시아경제 임혜선 기자] 치킨 프랜차이즈 bhc치킨이 이달 마지막 주에 배달애플리케이션(앱) 요기요를 통한 할인 프로모션을 진행한다.

bhc치킨은 오는 30일까지 요기요 앱에서 주문한 고객을 대상으로 전 메뉴 최대 6천 원의 할인 혜택을 제공한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 최근 비대면 소비가 일상화됨에 따라 배달앱을 통해 bhc치킨을 찾아주시는 고객분들에게 풍성한 혜택을 제공하고자 기획됐다.

요기요 앱에서 bhc치킨 배달 서비스 이용 시 전 메뉴 3000원, 포장 서비스 이용 고객은 전 메뉴 4000원을 할인받을 수 있다. 차이페이 이용 시 2000원을 추가 할인받을 수 있어 최대 6000원까지 할인 혜택을 받을 수 있다.

이용 방법은 기존 요기요 주문 방식과 동일하며 결제 시 차이페이를 이용하면 2000원을 추가 할인받는 방식이다. 단, 이번 이벤트는 현장 결제 시에는 할인 적용이 불가하며 차이페이는 1일 1회 사용이 가능하다.

