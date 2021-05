KB국민은행, 서울영상고등학교에서 뮤지컬 동아리방 개관식

학교폭력을 예방하고자 교육부와 함께 추진하는 사업

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 양천구 소재 서울영상고등학교에서 뮤지컬 동아리방 개관식을 실시했다고 24일 밝혔다.

김태공 KB국민은행 신정네거리역지점장, 신철식 서울영상고등학교장, 김태윤 열린의사회 사회공헌본부장 및 유관기관 관계자들이 지난 21일 진행된 행사에 참석했다.

'청소년의 멘토KB!'와 함께하는 뮤지컬 동아리방 조성 사업은 사회적 이슈인 학교폭력을 예방하고자 KB국민은행이 교육부와 함께 추진하는 사업이다. 교내 유휴공간을 전면거울, 조명, 영상 및 음향설비 등이 완비된 뮤지컬 연습공간으로 리모델링해 학생들의 문화예술 활동 공간을 마련한다.

KB국민은행은 뮤지컬 동아리방 조성 사업을 통해 매년 전국 8개 초·중·고등학교에 동아리방을 조성하고 있으며 뮤지컬, 연극 등 시나리오 작업부터 뮤지컬 연습, 공연에 이르기까지 학생들의 주도적인 참여를 유도해 학생 상호 간 이해도 증진 및 협동심을 함양할 수 있도록 지원하고 있다.

KB국민은행 관계자는 “KB국민은행은 학교폭력 문제 해결을 위해 카카오톡을 통해 실시간 상담을 지원하는 ‘상다미쌤’, 학교폭력 피해학생을 위한 무료법률 구조사업, 찾아가는 학교폭력 예방교육 등 학교폭력 문제에 선제적으로 대응하기 위한 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

