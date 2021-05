에쓰오일, 출장세차 서비스 업무제휴

[아시아경제 최대열 기자] 에쓰오일(S-OIL)은 출장세차 서비스제공업체 카앤피플과 업무제휴를 위한 양해각서를 맺었다고 24일 밝혔다. 비대면·모빌리티 트렌드에 맞춰 주유·차량관리 모바일플랫폼 ‘유래카(油來Car)’를 곧 출시할 예정인데 그에 맞춰 제휴사를 늘려나가고 있다.

이번 제휴에 따라 유래카를 기반으로 카앤피플의 전국 지점 220여곳을 활용해 고객이 시간·장소를 정해 출장세차 서비스를 받을 수 잇다. 앞서 에쓰오일은 금호타이어(타이어 구매·장착), 워시존(셀프세차), 마지막삼십분(주차대행), 모시러(수행기사), 오토스테이(자동세차)와 제휴했다.

이 플랫폼은 오는 7월부터 시범운영을 진행하고 내년 상반기 정식 서비스를 시작한다. 회사 측은 "차량관련 특화서비스 업체와 제휴를 꾸준히 늘리고 주요 고객대상 공동프로모션 등 다양한 협력사업을 추진해 유래카의 경쟁력을 높이겠다"고 했다.

