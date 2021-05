위니아딤채, '위니아 보르도 냉장고' 출시 기념 프로모션

제주공항 카트광고 인증·SNS 공유하기 이벤트

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채는 와인저장고와 냉장고 기능을 결합한 '위니아 보르도 냉장고' 출시를 기념해 제주국제공항에 카트 광고를 진행하고, 사회관계망서비스(SNS) 프로모션도 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 프로모션을 통해 위니아 보르도 냉장고 출시를 기념해 제주공항 이용객들을 대상으로 위니아 보르도 냉장고와 위니아 건조기 카트 광고 인증샷 이벤트, SNS 공유하기 이벤트가 동시에 진행된다.

제주공항 카트광고 인증샷 이벤트는 공항 내 위니아 보르도 냉장고나 위니아 건조기 광고가 담긴 카트 사진을 찍어 위니아딤채 공식 홈페이지 내 '위니아 보르도 냉장고 득템하자' 이벤트 페이지에 응모하는 방식으로 진행된다. SNS 공유하기 이벤트도 동시 응모가 가능하다. SNS 공유하기 이벤트는 제주공항을 방문하지 않아도 이벤트 페이지를 본인 SNS 계정에 공유하면 손쉽게 참여할 수 있다.

위니아 보르도 냉장고 득템하자 프로모션은 6월20일까지 진행하며 추첨 결과는 6월24일 위니아딤채 홈페이지에서 확인 할 수 있다. 추첨을 통해 위니아 보르도 냉장고를 비롯해 딤채 건강 담은김치 상품권, 롯데 모바일 상품권 등 푸짐한 경품을 제공한다.

위니아 보르도 냉장고는 프리미엄 와인셀러와 냉장고를 하나로 결합한 4도어 멀티 제품이다. 김치냉장고 '딤채'의 독자 기술인 초정밀 정온(일정온도를 유지하는) 기술과 스마트 저진동 시스템을 적용하고 다양한 종류의 와인을 최적 상태로 보관할 수 있게 해준다고 회사 측은 설명했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr