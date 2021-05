김기현 “盧 남긴 통합정신 이정표 삼아야”

[아시아경제 구채은 기자] 김기현 국민의힘 당 대표 권한대행 겸 원내대표가 23일 김해 봉하마을에서 열린 고(故) 노무현 전 대통령 서거 12주기 추도식에 참석했다.

보수 정당의 당 대표급 인사가 노 전 대통령 추도식에 참석한 것은 2016년 새누리당 원내대표였던 정진석 당시 대표 대행 이후 5년 만이다. 원내대표로선 지난해 미래통합당 주호영 원내대표에 이어 2년 연속 참석한 셈이다.

김 대표 대행은 추도식 참석 소회를 묻는 기자들에게 "아픈 역사의 현장에 다시 왔다"며 국민의힘 지도부의 봉하마을 방문에 의미를 부여했다. 그는 "통 큰 소통과 진영논리를 넘어선 통합의 정신이 아쉬운 요즘 시점"이라며 "고 노무현 대통령님께서 남기신 그 뜻을 우리의 이정표로 삼아갔으면 좋겠다"고 밝혔다.

김 대표 대행은 추도식에서 노 전 대통령의 부인 권양숙 여사를 비롯해 더불어민주당 송영길 대표, 김부겸 국무총리, 정세균 전 총리, 유시민 노무현재단 이사장과 인사를 나눴다. 김 대표 대행은 특히 추도식장에 입장하는 권 여사에게 깊이 고개를 숙여 예를 표한 뒤 '주먹 악수'를 했다. 김 대표 대행은 권 여사에게 "가끔 찾아뵙겠다"고 말했다고 전했다.

김 대표 대행은 참석자들과 노 전 대통령 묘역까지 함께 이동해 헌화 후 참배를 마쳤다.

