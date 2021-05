日, 올림픽 개최 앞두고 코로나 긴급사태 10곳으로 확대

긴급사태 오키나와 추가…도쿄 등 9개 지역 이달 말 해제 불투명

日기초자치단체장 "목숨이 가장 중요, 올림픽에는 반대"

[아시아경제 김희윤 기자] 도쿄올림픽 개막을 9주 앞둔 일본 정부는 코로나19 긴급사태를 확대 발령했다.

21일 NHK등 현지 언론에 따르면 일본정부는 스가 요시히데(菅義偉) 총리 주재 '코로나19 대책본부 회의'에서 오키나와현(沖繩縣)에 이달 23일 부터 다음달 20일 까지 코로나19 긴급사태를 발효하기로 결정했다.

앞서 지난달 25일 도쿄도(東京都) 등에 세 번째 긴급사태를 발효한 후 일본 정부는 세 차례에 걸쳐 대상 지역을 확대했다. 이로써 대상 지역은 오키나와를 포함해 모두 10곳으로 늘어났다.

당초 긴급사태는 도쿄도, 오사카부(大阪府), 교토부(京都府), 효고(兵庫)현 등 4개 지역에 발효됐다.

이달 12일에는 후쿠오카(福岡)현과 아이치(愛知)현, 16일에는 홋카이도(北海道), 히로시마(廣島)현, 오카야마(岡山)현에 긴급사태를 각각 추가 발효했다.

지난달부터 일본정부는 오키나와에 방역 대책 중 수위가 높은 '만연 방지 등 중점 조치'를 적용했다. 하지만 오키나와의 하루 신규 확진자가 이달 19일에만 203명(NHK 집계)에 달하는 등 확산세가 매우 심각해지자 결국 긴급사태를 선포했다.

아사히신문이 지난 15~16일 진행한 일본 유권자 대상 여론조사에 따르면 '도쿄올림픽을 취소하거나 재차 연기해야 한다'는 응답이 83%에 달했다. 이달 초 요미우리신문의 여론조사에선 59%가 도쿄올림픽을 취소해야 한다고 답했다.

올림픽 개최 반대 의견은 정치인들 사이에서도 나오는 상황이다. 지난 21일 요미우리신문에 따르면 일본 사이타마(埼玉)현 사카도시의 이시카와 기요시 시장은 정례 기자회견에서 "올림픽을 하면 일본이 멸망할 것"이라고 밝혔다. 신문은 그가 코로나19 영향에 따른 도쿄올림픽 개최 여부에 대해 "목숨을 지키는 것이 가장 중요하다고 생각하기 때문에 올림픽에는 반대한다"는 입장을 밝혔다고 보도했다.

한편, 국제올림픽위원회(IOC)는 도쿄올림픽 개최에 힘을 실으며 "재연기는 없다"고 밝힌 상태다. 이같은 IOC의 입장에 대해 전문가들은 "올림픽을 재연기 할 경우 감당할 재정 부담이 커지는 동시에 내년 2월 중국 베이징동계올림픽 일정에 차질이 생길 것을 우려해서나온 발언"이라고 해석했다.

