광진구 협치회의 1기 활동 내용 기록한 ‘협치광진 1기 백서’ 발간...지난 2년간 협치 결과와 앞으로 풀어나가야 할 과제 담아

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지난 2년간 광진구 협치회의 1기 활동 과정을 담은 ‘협치광진 1기 백서’를 발간했다.

이번 백서는 협치회의 1기를 마무리하며 그간의 민관협치 추진 과정을 기록, 그 결과를 구민과 공유하기 위해 제작됐다.

백서는 총 92쪽 분량으로 ▲협치광진을 말하다 ▲의제를 찾아라 ▲우리가 바꾼 세상 ▲팬데믹 시기 민관협력 기록 등으로 구성됐다.

특히, ‘우리가 바꾼 세상’에서는 의제발굴 과정을 통해 실제로 실행된 사업을 소개, ‘팬데믹 시기 민관협력의 기록’에서는 민관이 힘을 합쳐 코로나19를 극복해나가는 과정을 담았다.

이밖에도 협치 발전을 위한 다양한 시도들과 협치에 대해 알기 쉽게 정리한 웹툰, 협치 활성화 조례, 협치회의 운영규정 등도 소개하고 있다.

협치광진 1기 백서는 구민들이 쉽게 접할 수 있도록 동주민센터 등에 비치될 예정이며, 광진구청 홈페이지(광진소개-구정홍보-발간자료)에서도 만나볼 수 있다.

김선갑 구청장은 “지난 2019년 5월 첫 발을 뗀 ‘제1기 협치회의’는 구민과 행정이 머리를 맞대고 지혜를 모은 결과 다양한 성과를 이루었다”며 “앞으로도 적극적인 소통행정을 바탕으로 구민들의 공감을 얻을 수 있는 실용적이고 유익한 사업을 추진해나가겠다”고 말했다.

한편, 구는 이달 광진구 협치회의 2기를 새롭게 구성, 향후 2년간 위원들과 함께 다양한 협치사업을 운영하게 된다.

또 오는 6월16~17일 이틀간 구민 누구나 협치에 대해 이야기하고 사업을 제안할 수 있는 ‘2021년 광진구 협치 공론장’을 개최한다.

참여를 원하는 구민은 광진구청 기획예산과로 문의하면 된다.

