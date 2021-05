콘텐츠업체와 홈쇼핑 사이…옴싹달싹 못하는 유료방송

콘텐츠 비용 인상 요구에

홈쇼핑 송출수수료 인하 갈등

IPTV 3사를 비롯한 유료방송업계가 콘텐츠 비용 부담과 TV 홈쇼핑 송출수수료 인하 갈등으로 이중고에 처했다.

21일 관련 업계에 따르면 CJ ENM은 콘텐츠 제작 비용 인상을 이유로 IPTV 3사에 IPTV 실시간채널 사용료로 25% 인상을 요구하고 있다. KT가 운영하는 온라인동영상서비스(OTT)인 시즌, LG유플러스 U+모바일tv에는 1000% 인상을 요구하고 있다. '패드TV' 등 과학기술정보통신부에 의해 IPTV용 단말로 인정된 태블릿PC 등에까지 별도 요금을 내라는 주장도 펼치고 있다.

업계에서는 이례적으로 공동 성명을 내고 반발했다. IPTV 3사는 전날 "CJ ENM은 25%의 수수료 인상을 요구하고 있는데 이는 시청자 부담을 가중시키고 선택권을 침해하는 비상식적인 수준의 대가 인상 시도"라며 "다른 중소 방송채널사용사업자(PP) 채널들에 돌아가는 몫이 줄어들 수 있다"고 비판했다. OTT의 경우 CJ ENM의 티빙과 직접 경쟁 구도에 있어 더 가혹한 잣대를 들이대고 있다는 지적이다.

늘어나는 콘텐츠 비용 충당을 위해서는 매출을 늘려야 하지만 쉽지 않다. 넷플릭스 등 OTT 인기로 일반 소비자들의 코드커팅(가입해지)이 이어지는 상황에서 월정액을 높이기는 쉽지 않다. 기간사업자인 통신사 입장에선 국민 정서까지 고려할 수밖에 없는 노릇이다. 홈쇼핑 등 주력 PP들에게 받는 송출수수료에 의존할 수밖에 없는 구조다. 하지만 홈쇼핑업계 역시 라이브커머스·e커머스 성장에 따른 경쟁력 상실로 플랫폼에 고충을 토로하고 있다.

한국미디어정책학회와 한국방송학회 주최로 전날 열린 ‘유료방송 생태계 내 합리적 거래환경 조성 방안’ 세미나에서 한국TV홈쇼핑협회와 한국티커머스협회는 정부의 적극적인 시장 개입과 함께 IPTV·케이블TV·위성방송 업계 전체에 송출수수료 인상률을 사실상 낮출 것을 요구했다.

유료방송업계는 매출과 비용 측면을 모두 고려한 현실적 방안이 필요하다는 입장이다. 김혁 SK브로드밴드 미디어전략본부장은 "매출총이익 예측이 된다면 (홈쇼핑 송출수수료) 인상률과 관련해 어떤 행동을 취하겠지만 한 쪽에서는 어떤 규칙이, 반대에선 또 다른 규칙이 적용된다면 이는 또 다른 갈등으로 이어질 수밖에 없다"고 지적했다.

