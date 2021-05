서울 구청장들, 민주당 찾아 재건축 등 규제완화 촉구

강남·송파 등 7개구 구청장들

"재건축 안전 진단 기준 완화해야"

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 소속 서울 구청장들은 17일 민주당 부동산특위를 찾아 재건축 등 규제완화를 호소했다.

강남·송파·강동·양천·영등포·노원·은평구 등 7개구 구청장들은 이날 국회 의원회관에서 열린 정책현안회의에 참석해 이같은 의견을 전달했다. 모두 재건축 수요가 많고 아파트 가격이 크게 오른 곳이다.

김수영 양천구청장은 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “서울 구청장들이 재건축 문제나 역세권 공공 개발에 대한 의견과 재산세 종부세 완화에 대한 의견, 지역 민심들을 전달하는 자리였다”며 이같이 밝혔다.

종부세, 재산세와 관련해선 “상당히 (가격이) 오르고 대상자 많아져 불만과 민심 이반이 있어 우려스럽다고 했다”며 “세제 부분은 빨리 결정해달라고 했다”고 말했다.

김 구청장은 “재건축 안전 진단에 대한 기준을 완화해야 하지 않겠냐는 의견을 특위에 전달했다”며 “주거 환경에 있어 어려운 공동주택이 많아 지역 주민 원성이 있다. 부동산 가격 상승이라는 측면에서 지역 민심과 현장의 목소리를 과감하게 전달했다”고 전했다.

위원장을 맡은 김진표 의원은 이같은 요구에 대해 “의견을 많이 듣고 있다. 전문가 등과 토론을 거치고 의총에서 다른 의견을 충분히 수렴하겠다”고 답했다고 김 구청장은 전했다.

