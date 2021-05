[아시아경제 전진영 기자] 국회는 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 13일 채택했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회는 이날 오후 전체회의를 열고 임 후보자 청문보고서 채택의 건을 의결했다.

박성중 국민의힘 간사는 "의사진행 발언도 듣지 않고 보고서 채택을 강행했다. 이래서는 안 된다"며 반발했다.

