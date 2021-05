백신접종 논란 이어 '코인 금지령'까지…경찰 내부 '부글'

백신 논란 이어 가상통화 보유·거래지침까지

젊은 경찰 중심으로 내부 불만 끓어

일선 경찰관들 "개인 자유 과도하게 침해"

[아시아경제 송승윤 기자] ‘백신’과 ‘코인’ 때문에 경찰 내부가 뒤숭숭하다. 경찰 지휘부에서 백신 접종을 사실상 강요한다는 논란이 계속되는 가운데 가상화폐 금지령이 내려지면서 내부의 불만이 커지고 있다.

경찰청은 최근 일선에 ‘가상통화 보유·거래지침’을 통보했다. 수사·청문 부서에 근무하는 직원들의 가상화폐 신규취득을 금지하는 내용이 골자다. 기존에 갖고 있는 가상화폐 역시 신고 대상이다. 수사·청문 부서 소속에만 해당하는 조치라곤 하지만 해당 부서 외에도 내부정보를 활용해 투자하거나 과도하게 투자하는 등의 행위는 사안에 따라 징계 대상에 해당할 수도 있다.

경찰 내부에선 의견이 분분하다. 가상화폐 거래소 압수수색 등 수사 특수성을 고려하면 일부 부서에 대해선 어쩔 수 없는 조치란 반응도 있지만 지나치다는 반응이 대부분이다. 가상화폐 주요 투자층인 2030 경찰관들 사이에선 이런 분위기가 더 짙다. 가상화폐 거래 자체가 불법이 아닌데 개인의 재산권을 과하게 침해한다는 것이다. 경기 지역 일선 경찰서 소속 A 경위는 "수사 부서가 아닌 직원들도 자제하라는 내용의 지침이 내려왔으니 압박을 받는 것은 사실"이라며 "앞으로 직원들끼리도 투자와 관련한 얘기는 일절 하지 않을 것 같다"고 말했다.

백신 접종을 둘러싼 잡음이 한 차례 있었던 상황이라 지휘부를 향한 이 같은 불신은 더욱 커진 상황이다. 앞서 경찰 내부에선 지휘부가 사실상 코로나19 백신 접종을 강요했다는 비판이 제기됐었다.

경찰 내부망에도 지휘부를 비판하는 게시물이 잇따르면서 논란이 커졌다. 한 경찰관은 지난달 30일 인권위 홈페이지를 통해 경찰 지휘부가 직원들의 인권을 침해했다는 취지의 진정을 내기도 했다. 서울지방경찰청 소속 A 경장은 "(백신 접종이) 개인의 자유라고 말은 했지만 윗선에선 ‘알아서 선택하라’ ‘한 명이라도 걸리면 뒷감당은 어떻게 하려고 하느냐’ 등 무언의 압박이 있었다"면서 "공무원 월급은 뻔한데 이젠 개인적인 투자까지 감시하는 판이니 다들 이게 민주주의 국가가 맞느냐는 분위기"라고 전했다.

일선 지방청 한 간부급 경찰관은 "최근 젊은 경찰관들 사이에서 불만이 터져 나오는 상황은 안다"면서 "그러나 백신 접종은 경찰 임무수행과 다른 직원들의 안전을 위해서라도 꼭 필요하며 가상화폐 관련 지침도 최소한 적정선은 지키자는 취지로 이해했다"고 말했다.

경찰청에 따르면 지난달 26일부터 이달 8일까지 2주간 이뤄진 아스트라제네카(AZ) 백신 1차 접종에서 30세 이상 경찰 직원 11만7579명 중 8만4324명(71.72%)이 접종을 마쳤다. 백신 접종 사전예약자 8만5441명 중에선 98.7%가 백신을 맞은 셈이다. 경찰은 코로나19 백신을 맞고 이상 증세를 보인 직원에 대해 국가보상 신청을 지원하기로 결정했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr