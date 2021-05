황운하 "'청와대 하명수사'는 검찰의 조작…재판은 검찰이 받아야"

[아시아경제 박철응 기자] 황운하 더불어민주당 의원이 김기현 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표의 울산시장 당시 이른바 청와대 하명수사 의혹과 관련해 "검찰의 일방적인 주장에 불과하고, 더 정확하게는 거짓말"이라고 주장했다.

황 의원은 12일 YTN라디오 '황보선의 출발새아침'에 출연해 "검찰은 아마도 짐작컨대 검찰개혁을 무산시키고자 하는, 검찰 조직의 이익 관철을 위해서 사건을 조작한 것 같다"면서 "조작한 내용은 대단히 유치하고 송철호 울산시장도 그런 언급을 하셨던데, ‘3류 정치소설’ 같은 유치한 수준"이라고 날을 세웠다.

그러면서 "엊그제 공판 날, 검찰이 공소사실을 프레젠테이션을 통해서 설명을 했는데, 그걸 듣고 있자니 참 ‘이런 얘기를 듣고 있어야 하나’하는 한심한 생각이 들었다"고도 했다.

"검찰이 주장하는 하명은 전혀 존재하지 않았고, 이른바 송철호 시장이 저에게 했다는 청탁도 전혀 존재하지 않았다"는 것이다.

황 의원은 "울산경찰에서는 청와대에 단 한 차례도 보고한 적이 없다. 울산경찰청은 경찰청에 보고했을 뿐"이라며 "경찰청이 청와대로 보고했는지는 울산경찰청은 알지 못한다. 그런데 경찰청이 청와대에 보고했다고 하더라도 그것 역시 지극히 통상적인 보고 과정"이라고 주장했다. 그는 이어 "재판은 제가 받아야 하는 게 아니고, 검찰이 받아야 된다"고도 했다.

황 의원은 "검찰이 하명수사라고 하는 프레임을 씌운 다음에 정치적인 목적, 또는 검찰의 이익을 위해서 사건을 조작하고 날조했다, 이게 이 사건의 본질"이라며 "경찰에서 김기현 전 울산시장 측근들에 대한 토착비리 수사는 크게 3건이었다. 이른바 경찰청에서 울산경찰청으로 첩보가 하달되기 이전부터 진행되던 사안이었다. 3건 중에 한 건, 그것이 김기현 전 시장의 비서실장 비리 의혹이었다"고 했다.

그러면서 "검찰에 의해서 무혐의 처분이 됐다. 토착비리 수사를 한 것뿐이었는데, 검찰이 이 사건을 덮어야만 자신들이 원하는 프레임을 짤 수 있다고 생각하고 이 사건을 덮은 것"이라고 주장했다.

