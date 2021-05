[아시아경제 황준호 기자] 신한자산운용은 지난 2월 26일 설정한 '신한컨택트알파목표전환형펀드'가 전환조건수익률(7%)을 상회한 8.7%의 수익을 달성하며 목표전환에 성공했다고 12일 밝혔다.

이 펀드는 오프라인 소비 확대, 경기 모멘텀 개선, 사업 구조 변화를 통해 중장기적으로 성장하는 컨택트 업종과 종목에 투자하는 펀드다. 차별화된 종목 선택과 함께 적극적인 비중조절로 설정된 지 2개월여만에 전환조건수익률을 웃도는 성과를 거뒀다.

신한컨택트알파목표전환형펀드는 코로나19 백신 접종이 시작된 2월26일 설정돼 2020년 이후 설정된 목표전환형 펀드 중 가장 많은 227억원의 자금이 유입되며 투자자들의 관심을 받았다.

이 펀드를 운용하는 알파운용센터 이유라 과장은 "앞으로도 시대 변화에 맞는 다양한 펀드들을 지속적으로 개발해 투자자들의 다양한 니즈에 맞는 상품을 공급하겠다"고 밝혔다.

