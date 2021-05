[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 ‘세사’ 이불전문매장에서는 곧 다가올 여름을 맞아 슈퍼 냉감 소재를 사용한 ‘아이스’ 여름 침구를 선보이고 있다. 여름맞이 침구매장에서는 오는 14일부터 27일까지 각 브랜드별로 최대 20~50%까지 할인 판매한다

