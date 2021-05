[아시아경제 임춘한 기자] 현대그린푸드 현대그린푸드 005440 | 코스피 증권정보 현재가 11,100 전일대비 400 등락률 +3.74% 거래량 4,922,652 전일가 10,700 2021.05.10 15:30 장마감 관련기사 현대그린푸드, 검색 상위 랭킹... 주가 0.62%현대그린푸드, 주가 9580원.. 전일대비 -0.31%현대그린푸드, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.56% close 는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 222억원으로 전년동기대비 28.4% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 8천273억원으로 작년 동기 대비 0.89% 감소했다. 순이익은 363억원으로 11.71% 줄었다.

