[아시아경제 최대열 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 49,300 전일대비 2,600 등락률 +5.57% 거래량 1,238,708 전일가 46,700 2021.05.10 15:30 장마감 관련기사 GS, 1Q 영업익 7064억…전년比 7366%↑GS, 친환경 바이오 스타트업과 함께 미래성장 추구(주)GS, ESG위원회 신설…CVC 통한 벤처투자 본격화 close 는 올해 1분기 영업이익이 7064억원으로 지난해 1분기에 비해 7366% 늘었다고 10일 공시했다.

매출은 4조2846억원으로 같은 기간 2% 늘었으며 당기순이익은 5846억원으로 흑자로 돌아섰다. 지난해 4분기와 비교하면 영업이익은 153%, 매출은 173% 늘었다.

손자회사 GS칼텍스가 지난해 초 불거진 코로나19로 대규모 적자에서 벗어나면서 수익성이 크게 나아졌다. 정유업종은 유가변동에 따른 평가여부가 회계에 큰 영향을 주는데, 지난해 1분기에는 1조원이 넘는 손실을 냈었다.

회사 관계자는 "GS칼텍스는 유가 상승에 따른 재고관련 이익과 석유화학 제품·윤활기유 스프레드 개선으로 호실적을 달성할 수 있었다"며 "발전자회사 실적도 전반적으로 개선됐다"고 설명했다.

