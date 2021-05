KOTRA '외투기업 채용지원주간' 행사…구직자 1000여명 참여

[아시아경제 김혜원 기자] 최근 대학 순회 외국인투자기업(외투기업) 채용 설명회를 대대적으로 개최하고 있는 KOTRA가 이번에는 우수 외투기업 13개사가 참가하는 '외투기업 채용 지원 주간' 행사를 개최한다. 이달 10일부터 14일까지 열리는 이번 행사에는 전국에서 구직자 1000명 이상이 참여할 전망이다.

행사는 매일 오전 11시부터 1시간 동안 전문가가 실시하는 취업 특강과 오후 2시부터 1시간씩 진행되는 2~3개 기업의 채용 설명회로 구성됐다. 참가를 신청한 구직자는 온라인 생중계로 행사 내용을 시청할 수 있고, 질의응답 시간에 궁금한 점을 직접 물어볼 수도 있다. KOTRA는 수도권 대학은 물론 지방의 유명 대학에도 행사 홍보를 하는 등 전국 행사로 준비했다.

13개 참가 기업에는 인재 채용 전문 컨설팅 회사인 '로버트월터스 코리아', 이커머스 플랫폼 회사인 '쇼피코리아 컴퍼니' 등이 포함됐다. 출신국별로는 영국계가 3개사로 가장 많고 미국계, 일본계, 스위스계가 각각 2개사 등이다. 참가를 희망하는 구직자는 KOTRA 외투기업 채용지원팀 공식 블로그에서 신청하면 된다.

장상현 KOTRA 인베스트코리아 대표는 "코로나19로 당분간 온라인 행사에 집중하고 있다"며 "10월에는 국내 최대 외투기업 채용 박람회의 오프라인 개최를 준비하고 있다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr