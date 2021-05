인터파크, 1분기 영업손실 61억원…적자전환

[아시아경제 김지희 기자] 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 4,610 전일대비 235 등락률 +5.37% 거래량 2,980,991 전일가 4,375 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 인터파크, 전규안 숭실대 교수 사외이사 선임‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 연결 기준 올해 1분기 영업손실이 61억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 적자 전환했다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출액은 7936억원으로 5% 증가했다.

별도 기준으로는 영업이익 1억원으로 손익분기점을 넘기며 전 분기 대비 흑자 전환했다.

인터파크 관계자는 "지난해 7월 합병 법인 출범으로 재무구조가 안정됐다"며 "자회사 아이마켓코리아를 통한 배당금 수익이 여행·공연 업계의 침체로 인한 손실을 만회하는 데 기여했다"고 말했다. 아울러 도쿄올림픽 티켓 판매시스템 개발 관련 수주와 자체 비용 절감 노력도 도움이 됐다는 설명이다.

한편 지난해 7월 인터파크홀딩스(존속법인)와 자회사인 인터파크(소멸법인)는 사명을 인터파크로 정하고 합병한 바 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr