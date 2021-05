네이버, 미국으로 R&D 조직 확대… '글로벌 리서치' 기능 강화

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 미국 실리콘밸리를 중심으로 국내외 우수 개발 인력을 채용해 북미 지역에서의 R&D(연구개발) 네트워크를 강화해 나가기로 했다.

네이버는 7일 온라인으로 개최된 ‘2021 네이버 검색 콜로키움 Global Re:Search’에서 이같은 계획을 밝혔다.

이를 위해 네이버는 최근 김진영 책임리더를 영입했다. 김 책임리더는 미국에서 정보 검색 분야 박사학위 취득 후 마이크로소프트(MS)와 스냅(Snap)에서 검색 및 추천시스템의 평가 및 유저 모델링 등의 업무를 맡아왔다.

그는 미국 현지에서 개발 인력을 채용, 네이버의 R&D 네트워크를 확장해 나간다는 계획이다. 김 책임리더가 이끄는 조직은 국적에 관계없이 지원 가능하며, 한국과 미국 등 근무지를 선택할 수 있다.

김 책임리더는 "네이버의 다양한 검색 및 추천 서비스에 데이터 사이언스 각 분야의 최신 연구 사례를 적용하고 이를 바탕으로 서비스 개선 및 성과를 내고자 한다"며 "네이버가 글로벌 서비스로서 자리매김하려는 시기에 국내외 유능한 인재가 함께 하기를 기대한다"고 말했다.

네이버는 이날 행사에서 그간의 연구개발 성과 및 글로벌 연구 네트워크 강화 계획 등에 대해서도 발표했다. 발표는 강인호 네이버 서치 CIC 책임리더가 맡았다.

강 책임리더는 "음향 음성 신호처리 분야의 세계 최대 규모 학회인 ‘ICASSP 2021’에서 논문 14편이 채택됐고, 컴퓨터 비전과 딥러닝 분야 학회인 ‘CVPR 2020’에서는 7편이, 자연어처리 분야 학회인 ACL과 EMNLP에서는 지난 해 6개의 논문이 채택됐다"며 네이버 검색과 관련한 학술적 성과를 소개했다.

이어 "지난 해 글로벌 탑티어 수준의 학회에서 40여편 이상의 논문을 발표할 만큼 검색 및 AI 연구 역량을 인정받고 있다"며 "이는 네이버 검색 콜로키움이 처음 시작된 2016년 대비 무려 11배 이상 증가한 수치"라고 설명했다.

강 책임리더는 검색 서비스에 적용된 AI 기술의 미래 성장 가능성에 대해서도 기대감을 드러냈다. 그는 "현재 AI 기술 기반의 상품 추천시스템 '에이아이템즈(AiTEMS)', 장소 추천시스템 '에어스페이스(AiRSPACE)', 콘텐츠 추천시스템 'AiRS(에어스)'등으로 개인화된 검색 결과를 제공하고 있다"라며 "AI 검색도구의 경우, 지속적인 사용성 개선을 통해 올 1월 대비, 4월 이용량이 24% 이상 증가했다"고 말했다.

그러면서 "BERT로 대표되는 딥러닝 모델과 대용량 생성 언어모델 GPT3를 검색 서비스 전 분야에 적용하면서 한국어 외에 다양한 언어에서의 성능 향상이 가능해졌다"라며 "네이버의 기술과 노하우가 글로벌 시장에서도 충분히 통할 것"이라고 했다.

한편, 네이버 검색 콜로키움은 2016년 네이버 연구진들이 학계와의 연구 협력 현황을 공유하며 발전적인 프로젝트를 이끌어 가기 위한 목표로 마련된 학술 행사다. 지난 3년 간 ‘AI 콜로키움’이라는 행사명으로 진행됐으나 올해부터는 다시 ‘검색 콜로키움’ 이라는 명칭으로 진행됐다.

