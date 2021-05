KAIST 이상엽 특훈교수, 영국 왕립학회 회원 선정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] KAIST는 교내 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)이 서울대 생명과학부 김빛내리 석좌교수와 함께 영국 왕립학회의 외국 회원으로 선임됐다고 7일 밝혔다.

이 교수와 김 교수의 영국 왕립학회 회원 공동선임은 국내 최초의 사례다.

영국 왕립학회는 1660년 영국에서 설립된 세계 최고 권위를 자랑하는 학술단체로 아이작 뉴턴, 찰스 다윈, 알베르트 아인슈타인 등 과학자가 회원으로 활동했으며 현재까지 280여명의 노벨상 수상자를 배출했다.

이 학회는 ‘자연 지식의 개선에 대한 심대한 기여’를 기준으로 해마다 최대 10명의 외국인 회원을 선발한다.

이 교수의 경우 시스템 대사공학을 창시해 다수의 미생물 세포공장 개발에 필요한 전략과 방법 등의 원천기술들을 개발했다.

또 가솔린, 디젤, 생분해성 플라스틱 그리고 고분자의 원료가 되는 각종 단량체들, 천연 활성물질 등 제품을 세계 최초·최고의 효율로 생산하는 기술들을 개발한 공로를 인정받았다.

이 교수는 최근에도 폴리에스터의 원료가 되는 숙신산, 글루타릭산의 고효율 생산 균주와 발효공정을 개발하고 천연물 중 빨간색의 식용색소인 카르민산을 세계 최초로 생산하기도 했다.

특히 이 교수는 영국 왕립학회 외국 회원 선임으로 세계 3대 아카데미인 미국공학한림원, 미국국립과학원, 영국왕립학회에서 모두 외국 회원으로 등록받은 세계 유일의 과학자가 됐다는 게 KAIST의 설명이다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr