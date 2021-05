KTB證 "롯데카드 쓰면 삼성전자 주식 드려요"

10만원 이상 결제시 삼성전자 1주 증정

[아시아경제 이민우 기자] KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 6,020 전일대비 20 등락률 +0.33% 거래량 116,416 전일가 6,000 2021.05.07 09:28 장중(20분지연) 관련기사 공모주 집중 펀드로 탈바꿈…'KTB코스닥벤처공모주포커스' 펀드 출시[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 KTB투자증권, 유진저축은행 지분 인수 close 이 롯데카드를 일정 금액 이상 사용하면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 700 등락률 -0.85% 거래량 2,227,226 전일가 82,300 2021.05.07 09:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”정세균 전 총리 만난 CEO들 "이재용 사면·상속세 현실화 필요해"개인·기관 매수에…코스피 강보합세 close 주식을 증정하는 행사를 진행한다.

KTB투자증권은 롯데카드와 함께 이 같은 행사를 오는 7월31일까지 진행한다고 7일 밝혔다.

KTB투자증권 주식계좌를 가진 고객이 롯데카드 중 행사 대상인 카드를 10만원 이상 이용 후 응모하면 익월 말 본인 계좌로 삼성전자 주식 1부를 받을 수 있는 식이다. 대상 카드는 'New PAYCO 롯데카드' 외 4종이다. 신규 카드 발급 고객 포함 지난 6개월간 롯데카드 결제 이력이 없어야 한다.

행사 참여 신청은 KTB투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈트레이딩시스템(HTS), 홈페이지와 롯데카드 애플리케이션(앱), 홈페이지에서 가능하다. 자세한 내용은 KTB투자증권 홈페이지 및 고객만족센터로 문의하면 된다.

KTB투자증권 관계자는 "증권과 카드가 만나 투자부터 결제까지 금융소비의 폭을 넓히는 첫 협업 행사를 준비했다"며 "제휴 영역을 넓혀 스마트한 고객 서비스를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr