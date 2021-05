[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 92,200 전일대비 2,400 등락률 +2.67% 거래량 242,680 전일가 89,800 2021.05.06 15:30 장마감 관련기사 "비싸도 개인레슨" … 백화점 문화센터 다시 인기현대아울렛 김포점, 수도권 서부 최대 '키즈 전문관' 개점소비 늘어난다는데… 지지부진한 백화점株 close 은 올해 1분기 영업이익이 650억원으로 지난해 같은 기간보다 336.3% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 6832억원으로 52.0% 늘었고 당기순이익은 558억원으로 133.8% 늘었다.

회사 측은 "백화점 부문은 더현대 서울과 현대프리미엄아울렛 스페이스원 등 신규점 오픈 및 패션 상품군의 소비 회복 효과로 매출과 영업이익이 모두 늘었다"고 말했다. 면세점 부문은 신규점(동대문점, 인천공항점) 오픈 및 수입 화장품 매출 비중이 늘어 매출이 늘고 영업이익도 개선됐다는 설명이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr