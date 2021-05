[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 동아지질 동아지질 028100 | 코스피 증권정보 현재가 18,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,350 2021.05.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 동아지질, 319억 규모 전기공급시설 공사수주동아지질, 2643억 규모 싱가포르 공사 수주동아지질, 싱가포르 건설사로부터 486억원 규모 공사 수주 close =쌍용건설로부터 318억원 규모 청주 전기공급시설 공사 수주.

▲ 씨아이테크 씨아이테크 004920 | 코스피 증권정보 현재가 1,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,635 2021.05.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 씨아이테크, 48억 규모 셋톱박스 공급계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일씨아이테크, 키오스크(KIOSK) 테마 상승세에 7.38% ↑ close =딜라이브 등에 48억원 규모 셋톱박스 공급계약 체결.

▲ 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 33,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,800 2021.05.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 한미반도체, 74억 규모 반도체 제조용 장비 수주 계약 올해 반도체 설비투자 사상 최대 전망…국내 장비업계 '반색'한미반도체, 사상 최대 1분기 실적…반도체 품귀로 실적 호조 지속 close =ASE와 73억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결.

▲ 명신산업 명신산업 009900 | 코스피 증권정보 현재가 28,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,000 2021.05.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 명신산업, 자회사에 224억 규모 채무보증 결정난리 난 “삼성전자” 향후 주가의 비밀! 딱! 말씀드립니다명신산업, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.2% close =자회사 심원 아메리카에 대한 224억원 규모 채무보증.

▲한라=집과사람씨앤씨와 874억원 규모 김해 내덕지구 공동주택 신축공사 수주.

▲ 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263,500 2021.05.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"'분기 최대 실적' 금호석유…변화의 바람"…목표가 60만원공매도 조정장…'어닝 서프라이즈' 종목 매수 기회박찬구, 금호석유 대표이사 사임…전문경영인 체제로(종합) close 화학=금호리조트 유상증자에 지분율에 따라 233억원(보통주 151만 주) 출자.

▲ 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 7,160 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,410 2021.05.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"삼성중공업, 재무구조 악화…판관비 감축부터"삼성중공업, 1분기 영업손실 5608억...전년비 960.3% ↓"언제까지 남들 부러워 할텐가?" 빠른 정보 받고 수익 얻자 close =액면가 5000원의 보통주 및 우선주 1000원으로 감액하는 무상감자 결정, 실권주 일반공모 방식으로 약 1조 원 규모 유상증자 추진

▲ 메타랩스 메타랩스 090370 | 코스피 증권정보 현재가 1,160 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,155 2021.05.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 메타랩스, 최진오 사외이사 재선임하나라도 물려 있다면? 해결방법 알려드립니다메타랩스, 주가 1210원.. 전일대비 -1.22% close =제 3자 배정 유상증자로 인한 보호 예수된 11만 2,655주 보호 예수 기간 5월 9일 만료.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr