[특징주]"탈모는 생존의 문제"…탈모 테마주 강세

17일 탈모 테마주가 강세다. 이재명 대통령이 탈모 치료제에 대한 건강보험 급여 적용 검토를 지시하면서다.

이날 오전 9시35분 기준 메타랩스 메타랩스 090370 | 코스피 증권정보 현재가 2,025 전일대비 464 등락률 +29.72% 거래량 1,274,279 전일가 1,561 2025.12.17 10:56 기준 관련기사 메타랩스, 3분기 매출 300억…전년比 237%↑메타랩스, 자회사에 40억 규모 채무보증 결정메타랩스 "모모랩스 주식 37억 추가취득…지분율 55.9%" 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일 대비 464원(29.72%) 오른 2025원에 거래되고 있다.

이 외에도 탈모 테마주로 분류되는 TS트릴리온 TS트릴리온 317240 | 코스닥 증권정보 현재가 334 전일대비 72 등락률 +27.48% 거래량 64,492,375 전일가 262 2025.12.17 10:56 기준 관련기사 TS트릴리온, 청담글로벌과 美진출 '맞손'…AI데이터센터 신사업도 본격화TS트릴리온, 경영권 분쟁 종식 선언…"글로벌 시장 확대로 회사 가치 높이겠다"TS트릴리온, 10억원 유상증자…우신화장품에 제3자배정 전 종목 시세 보기 close (29.77%), 위더스제약 위더스제약 330350 | 코스닥 증권정보 현재가 10,160 전일대비 1,420 등락률 +16.25% 거래량 12,667,942 전일가 8,740 2025.12.17 10:56 기준 관련기사 코스피, 2500선 지키며 마감…"외인과 기관은 팔자"[특징주]위더스제약, 세계최초 탈모치료 지속형 주사제 대량생산…빠른 품목허가 기대위더스제약, '장기지속형 탈모 주사' 생산공장 완비…"25년 매출 1000억↑ 기대" 전 종목 시세 보기 close (21.51%), 이노진 이노진 344860 | 코스닥 증권정보 현재가 1,909 전일대비 173 등락률 +9.97% 거래량 1,669,590 전일가 1,736 2025.12.17 10:56 기준 관련기사 [코넥스 10년 명암]②거래량, 외인 비중 민망한 수준…코스닥 이전상장도 급감이노진, 일반청약 경쟁률 1644 대 1…청약증거금 1조6000억원[IPO]이노진, 의사들도 인정한 '탈모샴푸'로 면세점·홈쇼핑 공략 전 종목 시세 보기 close (12.38%), 프롬바이오 프롬바이오 377220 | 코스닥 증권정보 현재가 1,451 전일대비 51 등락률 +3.64% 거래량 7,330,789 전일가 1,400 2025.12.17 10:56 기준 관련기사 [특징주]프롬바이오, 탈모치료제 발모 촉진 효과 입증…강세[클릭 e종목]"프롬바이오, 탈모 치료용 세포치료제 기대"프롬바이오, 탈모 예방 기능성 원료 효능 입증…"모유두세포 증식 촉진" 전 종목 시세 보기 close (8.21%) 등이 강세다.

이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전날 이 대통령은 보건복지부·질병관리청·식품의약품안전처 대상 업무보고에서 "탈모도 병이 아니냐. 젊은 세대가 (탈모약) 많이 쓴다고 한다는데 (급여 적용을) 검토해봤느냐"며 "옛날에는 (탈모를) 미용으로 봤지만 요즘은 생존의 문제다. 건강보험 급여 지정하면 약가가 내려가지 않느냐"고 말했다.

이 대통령은 과거 20대 대통령 선거에서 탈모 치료제 건강보험 공약을 내놓은 바 있다. 당시에도 TS트릴리온 등 탈모 관련 테마주 주가가 상승세를 보였다.

다만, 이 대통령의 이번 지시는 탈모샴푸가 아닌 탈모치료제 관한 급여 적용 검토다. 또 일부 제약회사는 임상 단계에 머물러 있어 투자에 주의가 필요하다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



