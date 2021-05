[화보]피라미드·타지마할…차세대중형위성1호 첫 영상 전송

[아시아경제 김봉수 기자] 4일 과학기술정보통신부는 지난 3월 22일 카자흐스탄 바이코누르 발사장에서 성공적으로 발사된 ‘차세대중형위성 1호(국토위성)’가 촬영한 고해상도의 관측영상을 최초로 공개했다.

다음은 과기정통부가 제공한 차세대중형위성 1호가 촬영한 사진.

차세대중형위성 1호는 한국항공우주연구원(항우연)에서 국내 독자 개발한 정밀지상관측용 위성으로 지난 3월23일 목표 궤도에 안착했다. 고도 497.8km의 궤도에서 초기운영과정을 거쳐 10월 이후부터 본격적인 표준영상제품을 사용자에게 제공할 예정이다. 차세대중형위성 1호에 장착된 광학 탑재체(카메라)는 흑백 0.5m, 칼라 2.0m의 해상도를 갖고 있다.

최근까지 위성 본체와 탑재체에 대한 모든 기능시험을 완료하고 시험 영상을 촬영해 검·보정 작업에 착수하는 등 위성의 정상 운영을 위해 준비 중이다.

이번에 첫 공개된 차세대중형위성 1호의 위성영상은 현재 검·보정을 위한 시험운영기간임에도 불구하고 서울 잠실 종합운동장의 모습이 선명하게 촬영되는 등 우수한 성능을 보여줬다. 향후 검·보정 과정을 통해 품질이 더욱 향상될 예정이다.

정부는 항우연으로부터 제공받은 관측영상을 국토지리정보원에 설치된 국토위성센터에서 고품질 정밀정사영상으로 가공한 후 수요기관에 제공해 국토·자원 관리, 재해·재난 대응 등 공공·민간의 서비스 분야에 활용될 수 있도록 할 계획이다.

