기존 삼성 노트북에도 '북 프로' 최신 기능 지원

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자가 기존 갤럭시 북 시리즈에서도 최근 '삼성 갤럭시 언팩'에서 공개한 노트북 신제품 '갤럭시 북 프로(Galaxy Book Pro)' 시리즈의 혁신적인 신규 기능을 지원한다.

2일 삼성전자에 따르면 ▲‘갤럭시 버즈' 시리즈의 케이스만 열면 자동으로 노트북과 연결되는 '블루투스 간편 연결' ▲네트워크 연결이나 계정 로그인 없이 여러 파일을 갤럭시 기기간 쉽고 간편하게 공유할 수 있는 '퀵 쉐어' ▲노트북으로 스마트 홈 기기를 제어할 수 있는 '스마트싱스' 등 다양한 기능을 마이크로소프트 앱스토어 다운로드를 통해 연내 순차적으로 제공할 예정이다.

'사용자 휴대폰(Your Phone)', '퀵 서치', '스크린 레코더' 등 기존 앱의 신규 기능은 앱 업데이트를 통해 현재 사용이 가능하다.

대상 모델은 지난 해 12월 출시한 '갤럭시 북 플렉스2 5G'·'갤럭시 북 플렉스2', '갤럭시 북 이온2'이다. 다만, 모델별 사양에 따라 지원되는 기능은 다를 수 있다.

최근 공개한 갤럭시 북 프로 시리즈는 갤럭시 모바일 DNA와 강력한 노트북 성능이 결합된 제품으로 초슬림·초경량 디자인과 함께 스마트폰·태블릿·무선 이어폰 등 다양한 갤럭시 제품들과의 매끄러운 연동성, 삼성 노트북만의 차별화된 기능을 제공해 소비자들로부터 호평이 이어지고 있다.

삼성전자는 '갤럭시 북 프로' 시리즈와 다양한 갤럭시 기기와의 매끄러운 연동성을 직접 체험해볼 수 있는 체험존도 삼성 디지털프라자 내 '갤럭시 스튜디오'에서 운영한다.

체험존은 사용자들의 라이프 스타일에 맞춰 스터디, 비즈니스, 엔터테인먼트, 리빙 등 생활 속 모먼트로 구성되어 있으며, '갤럭시 북 프로' 시리즈와 스마트폰·태블릿·웨어러블 기기의 연동성을 직관적으로 체험할 수 있도록 했다. 주요 삼성 디지털프라자에서 운영되며, 9일까지 전국 60여개 지점으로 확대될 예정이다.

한편, '갤럭시 북 프로' 시리즈는 360도 회전 디스플레이에 S펜을 지원하는 투인원(2-in-1) 노트북 '갤럭시 북 프로 360'과 초슬림·초경량 디자인의 정수를 보여주는 '갤럭시 북 프로' 2종으로 출시된다. 인텔, 마이크로소프트와의 긴밀한 협업을 바탕으로 다양한 갤럭시 기기를 유기적으로 연동해 여러 작업들을 효율적으로 할 수 있는 혁신적인 기능을 제공하는 것이 특징이다.

또한 '블루투스 간편 연결'·'퀵 쉐어'·'스마트싱스'를 비롯해 기존 노트북에 저장된 파일이나 노트북 설정을 새로운 노트북으로 빠르게 전송할 수 있는 '갤럭시 북 스마트 스위치' 등을 노트북 처음으로 지원한다.

삼성전자는 5월 10일까지 '갤럭시 북 프로' 시리즈 사전 판매를 진행하며, 사전 구매 고객을 대상으로 ▲한달간 마음껏 제품을 사용하고 반납시 전액 환불해주는 '갤럭시 북이랑 한 달 살기' ▲중고 매입 시세에서 최대 15만원 추가 보상해주는 '갤럭시 북 Trade-In 프로그램' ▲무선 이어폰 '갤럭시 버즈 프로' ▷모바일 토탈 케어 서비스 '삼성 케어 플러스' 등 다양한 혜택을 제공한다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr