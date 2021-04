[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 코로나19 재난 방역 적극 참여 및 지역사회 지원활동을 통한 사회적 기업으로서의 사회적 가치 구현에 기여한 공을 인정받아 ‘2021년 코로나19 대응 유공 표창’ 행정안전부 장관표창을 수상했다고 30일 밝혔다.

코로나19 대응 1년이 경과한 상황에서 대응에 헌신한 유공자(개인 및 단체)를 발굴해 격려 및 사기 진작 유도를 위해 실시된 본 시상에서 DGB대구은행은 지역대표기업으로 코로나19가 빠른 속도로 지역사회 감염이 진행된 지난해 2월부터 지역 확산 저지를 위해 선제적 대응에 나선 것을 인정받아 수상하게 됐다.

중앙재난안전대책본부 대구 현장 지휘 지원을 시작으로 감염병 대유행이라는 어려운 환경여건에서도 위기 극복를 위한 중추적 역할을 수행함으로써 지역은행의 사회적 가치 구현의 모범사례로 인정받았다는 평가다.

