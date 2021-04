민주당 "아프리카보다 못한 후진국? 백신 불안 조장했던 국민의힘 사과해야"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 국민의힘에게 백신 불안을 조장하며 무책임한 정치 공세로 일관했다며 사과를 요구했다.

최인호 민주당 수석대변인은 "정부가 화이자 백신 2000만명분을 추가로 확보했다. 이로써 우리나라가 확보한 화이자 백신은 총 3300만명분이고, 다른 백신까지 포함하면 인구 2배에 가까운 9900만명분에 이른다"면서 "정부는 오는 9월까지 5000만명분의 백신을 국내로 도입하겠다고 밝혔다"고 전했다.

최 대변인은 이어 "이렇게 되면 당초 11월로 목표했던 집단면역을 앞당겨 달성할 수 있는 여건이 만들어진다"면서 "국민의힘은 그동안 백신 수급 부족을 근거도 없이 일방적으로 주장하며, 불신과 불안을 조장해 왔다. 국민의힘은 아프리카보다 못한 백신 후진국, 백신 빈곤국이라며 확인도 거치지 않은 사실을 여과 없이 주장했다"고 공세를 폈다.

그러면서 "코로나 확산을 억제하고, 집단면역을 달성하려는 국민의 방역 노력에 역행하는 일이다. 그 피해는 결국 국민에게 돌아갈 것이다. 국민의힘은 백신을 정쟁 수단으로 삼은 무책임한 행태를 반성하고 사과해야 한다"고 했다.

최 대변인은 "더불어민주당은 상반기 1200만명 접종과 하반기 집단면역을 차질 없이 달성할 수 있도록 모든 역량을 동원해 협력하겠다"고 밝혔다.

