동학개미 '사자'…코스피·코스닥 동반 상승

[아시아경제 지연진 기자]26일 국내 증시가 개인 투자자들의 순매수에 나서면서 상승세로 거래를 시작했다.

코스피 지수는 이날 전일대비 5.24포인트(0.16%) 상승한 3191.34로 개장했다. 이날 오전 9시10분 기준 개인은 1147억원을 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 713억과 416억원 가량 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목에선 삼성전자와 카카오가 강보합세, LG화학과 현대차, 삼성SDI, 기아 등은 오름세를 보이고 있다. SK하이닉스와 네이버, 삼성바이오로직스, 셀트리온은 하락세를 기록 중이다.

코스닥은 0.58포인트(0.06%) 상승한 1027.40로 출발했다. 개인이 695억원 상당을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 609억원과 355억원 어치 팔고있다.

시가총액 상위종목에선 카카오게임즈가 보합세로 거래 중이고, 에코프로비엠은 상승세를 보이고 있다. 상위 10위권내 나머지 종목은 모두 하락세다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr