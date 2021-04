내달 'K반도체 벨트 전략' 나온다…업계 "세제 혜택·인력 충원 절실"

"세제혜택 더해 반도체 학과 정원도 늘려야"

[아시아경제 장세희 기자]정부가 미국과 중국 등 주요 국가들의 반도체 패권 경쟁에 대응하기 위해 내달 'K반도체 벨트 전략'을 수립하기로 했다. 아울러 친환경차 등 미래차 중심으로 자동차 산업의 경쟁력을 높이기 위한 배터리 산업 발전전략도 상반기 중 발표할 계획이다.

25일 산업통상자원부와 기획재정부 등 관계 부처에 따르면 정부는 종합적인 반도체 산업 지원책을 만들 계획이다. 정부 관계자는 "성윤모 산업부 장관이 업계를 만나 이야기를 들었고, 설비투자에 대해 50%까지 세액공제를 해줘야 한다는 의견이 있었다"고 밝혔다. 그는 "반도체 산업을 키워야 하는 만큼 정부도 예산 및 세제지원을 대폭 늘릴 계획"이라고 덧붙였다.

정부는 먼저 주요국의 자국 중심 반도체 공급망 구축에 대응해 반도체 클러스터를 구축한다. 용인 클러스터 소재·부품·장비(소부장) 특화단지와 같은 핵심 밸류체인(가치사슬)별 클러스터를 만들어 공급망이 취약한 부분을 보완할 계획이다.

첨단 반도체 등 국가 차원에서 기술·경제적 가치가 높은 핵심기술 투자에 대한 세제 지원과 금융·기반 시설 지원을 늘리고, 규제를 합리화할 방침이다.

이와 관련해 기재부 관계자는 "연구개발(R&D) 세액공제를 늘려달라는 의견이 있었다"며 "대상 범위를 넓히거나, 세액공제 비율을 높여주는 방식 등 다양한 방법을 살펴보고 있다"고 밝혔다.

현재 미국은 반도체 제조설비 관련 투자 비용의 40%를 세액공제하기로 했으며 유럽은 500억유로 투자 계획을, 중국은 법인세 면제 계획을 각각 발표했다.

한편 업계에서는 세제지원과 함께 인력 양성 방안도 함께 나와야 한다고 입을 모은다. 안기현 한국반도체산업협회 상무는 "정부에 반도체 관련 투자 시 투자비용의 50%를 세액공제를 해달라고 전했다"며 "반도체 산업이 살아나려면 반도체 전공 학과의 정원 확대가 시급하다"고 강조했다.

