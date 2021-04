담양군, 농업용수 확보 저수지 준설 완료

지난해 집중호우 피해로 저수용량 부족 우려, 3억 원 들여 군 32개 저수지 응급 준설

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 본격적인 영농철을 맞아 안정적인 용수확보를 위해 군 관리 저수지 32개소에 대해 준설을 완료했다고 21일 밝혔다.

최형식 군수는 지난해 8월 집중호우로 인한 저수지 내 토사 유입으로 저수용량 부족과 수문 막힘 등을 우려해 준설사업비 3억 원 반영을 특별 지시했으며, 군 관리 저수지 32개소에 대해 응급준설사업을 시행했다.

또 퇴적량이 커 응급준설 시행에도 불구하고 영농에 지장이 있을 것으로 우려되어 추가로 군 예비비 6억 원을 긴급 투입해 퇴적토 15만㎥를 준설 완료함으로써 영농기 물 부족 걱정을 해소한다는 방침이다.

현재 군은 군 관리 70개소, 한국농어촌공사 담양지사 관리 47개소 등 총 117개소의 저수지를 통해 용수를 공급하고 있으며, 현 저수율 73.7%(74713t)로 지난해 저수율 대비 73%와 유사한 저수량을 확보하고 있다.

군 관계자는 “앞으로도 꾸준히 주민 의견을 반영해 연차적으로 준설계획을 수립, 지역 영농인이 물 부족으로 인한 불편이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

