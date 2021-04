서울 한 낮 기온이 28도까지 상승하며 초여름 날씨를 나타낸 21일 서울 여의도 한강공원에서 시민들이 그늘에서 햇볕을 피하고 있다./강진형 기자aymsdream@

