우리종합금융, 1Q 순익 170억원…전년比 27.3%↑

영업익 220억원·전년比 51.3%↑…1분기 최대 실적 달성

PF 전담부서·영업점 여신팀 신설 등 영업력 강화에 집중

[아시아경제 이광호 기자]우리금융지주의 자회사인 우리종합금융은 올해 1분기에 영업이익 220억원, 순이익 170억원을 시현했다고 21일 밝혔다. 이는 전년동기 대비 각각 51.3%, 27.3% 증가한 실적이다.

우리종합금융 관계자는 "지난해 11월 증자 이후 기업여신 등 자산을 꾸준히 확대하고 있다"며 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 딜(deal) 주관 등으로 기업금융(IB) 수수료가 증가하며 순이자이익과 비이자이익이 전년동기 대비 각각 67.9%, 63.2% 증가했다"고 설명했다.

이어 "강화된 리스크관리 속에서 3월말 고정이하여신 비율은 0.76%로 양호한 건전성도 유지하고 있다"고 말했다.

우리종합금융은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱 전담부서를 추가 신설하고, 지점 여신업무를 확대하는 등 영업력 강화에 집중하고 있다. 관련해서 시장 전문인력도 올해에만 9명을 채용했다.

또한 수신부문에서는 우리카드와 제휴 신용카드를 출시했고, 지난해 성황리에 판매됐던 비대면 전용상품 '더드림 정기적금1, 2'를 업그레이드해 '더드림 정기적금3' 출시를 준비하고 있다.

우리종합금융 관계자는 "2014년 흑자전환 이후 매년 최대실적을 기록하고 있고, 올해도 1분기 최대실적을 거둔 만큼, 연말에도 좋은 성과를 낼 수 있도록 적극적인 영업을 추진할 것"이라며 "지난주에는 배당금이 지급됐고, 최근 대표이사가 직접 증권사 관계자와 미팅을 진행하는 등 적극적 투자설명회(IR) 활동은 물론, 향후에도 실적과 주가가 동반 상승될 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 강조했다.

