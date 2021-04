TIPA, 지역별 1:1 R&D사업비 맞춤상담회 실시

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 연구개발(R&D) 과제를 수행 중인 중소기업을 대상으로 '2021년 상반기 지역별 1:1 R&D 사업비 맞춤상담회'를 실시한다고 21일 밝혔다. 서울에서는 22일부터 23일까지, 경기에서는 다음달 11일부터 22일까지 실시한다.

이번 상담회는 지난해 부산 등 5개 지역에서 실시한 데 이은 두 번째 상담회다. 상담회에서는 TIPA가 지정한 회계법인의 담당 회계사가 1:1 맞춤상담을 진행한다. 기업들의 수요도 많고 상담회 만족도가 높아 R&D 수행 기업이 많은 서울과 경기 지역 기업을 대상으로 상담회를 다시 실시하게 됐다는 게 TIPA의 설명이다.

TIPA는 이번 상담회를 통해 중소기업의 R&D 사업비 집행 전반에 대한 이해도를 높여 사업비가 잘못 집행되는 것을 미연에 방지할 계획이다. 사업비를 정산한 결과 지원대상으로 인정받지 못하는 사례를 최소화하고 국가 R&D 자금의 부정 사용을 방지하는 데도 기여할 것으로 보인다.

R&D 수행 기업은 TIPA 지정 회계법인을 통해 상담회 참여를 신청할 수 있다. TIPA는 시간 별로 상담을 분산해 밀집도를 최소화하는 등 방역 지침을 준수하며 상담회를 진행한다.

이재홍 TIPA 원장은 "이번 상담회로 R&D 사업비 집행에 대한 기업들의 불안감을 해소하고 기술 개발에 더 집중할 수 있도록 돕겠다"면서 "기업들이 R&D 과제를 성공적으로 수행하는데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

