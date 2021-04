SSG닷컴, 지구의날 맞아 친환경 상품 기획전…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 22일부터 28일까지 지구의 날을 맞아 ‘자연이 준 선물, 내추럴 푸드 모음전’을 실시한다고 21일 밝혔다. 무농약 채소와 저탄소 과일 등을 대표 상품으로 준비해 최대 30% 할인 판매한다.

이번 행사는 2개 이상 구매하면 할인율이 커진다. 샐러드, 견과류, 잡곡 행사 상품은 1개 구매시 20%, 2개 이상 구매시 30% 할인가로 적용된다. 대표 상품으로 무농약 이탈리안 샐러드, 유기농 호두, 무농약 현미 등이 있다. 감자, 애호박, 부추, 양파 등 친환경 채소와 바나나, 토마토, 참외 등 친환경 과일은 최대 25% 할인가에 선보인다.

행사 시작일인 22일과 행사 종료일인 28일은 피코크 유기농 클렌즈 콤부차를 1+1으로 판매한다. 콤부차는 프로바이오틱스가 첨가된 건강발효음료로 오리지널, 에너지(진저베리), 뷰티(석류) 3종을 준비했다. 또한 온라인 전용 물류센터 네오(NE.O)에서 출발하는 쓱배송·새벽배송으로 풀무원, 유한킴벌리 행사 상품 4만원 이상 구매시 제로웨이스트 친환경 굿즈를 선착순 한정 수량으로 증정한다.

SSG닷컴 관계자는 “지구의 날을 맞아 가치소비가 가능한 친환경 아이템으로 기획전을 준비했다”며 “쓱닷컴에서 친환경 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

