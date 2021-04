김정문알로에, 3중 기능성 담은 '알로에 프라임' 스테디셀러 안착

[아시아경제 이승진 기자] 김정문알로에의 ‘THE 알로에프라임’이 소비자들의 입소문을 타고 스테디셀러로 자리매김했다. ‘THE 알로에프라임’은 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 장 건강, 피부 건강 등 3중 기능성을 인정받은 ‘알로에겔’을 함유한 건강기능식품이다.

1975년 국내 최초로 알로에를 보급한 김정문알로에는 국민건강 증진에 이바지하기 위해 박사급 인력으로 구성된 2개의 연구소를 운영, 다양한 건강기능식품 개발에 주력하고 있다. 대표 제품인 ‘THE 알로에프라임’은 2010년 방문판매 제품으로 출시된 이후 뛰어난 제품력으로 스테디셀러로 자리 잡았다.

차별화된 원료와 공정을 통해 최대한의 효능을 전달한다는 전략이 주효했다. 해외산 알로에를 분말화해 사용하는 타사 제품과 달리 ‘제주산 생알로에’를 특수공법으로 착즙해 유효성분을 극대화한 것이다. 가열 처리와 변성을 최소화하는 특허기술인 ‘유테크 공법’으로 면역력 강화를 돕는 고분자 다당체만을 추출했으며, 성분 손실을 줄이기 위해 열을 가하지 않는 박피착즙 방식을 택했다.

주원료는 물빠짐이 좋고 일조량이 풍부한 제주에서 친환경 농법으로 재배한 ‘3년생 생(生)알로에’로, 수확 후 6시간 이내에 제품화하는 원스톱 시스템을 통해 품질을 한층 끌어올렸다. 합성보존료 무첨가로 온 가족이 안심하고 섭취할 수 있으며, 1회 섭취량(45㎖)이 표기된 제품 뚜껑에 계량해 1일 2회 식전에 마시면 된다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr