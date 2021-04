[아시아경제 정현진 기자] 시진핑 중국 국가주석이 16일 화상회의 방식으로 열리는 중국-프랑스-독일 간 기후변화 정상회의에 참석한다.

15일 관영 신화통신에 따르면 화춘잉 중국 외교부 대변인은 이날 시 주석이 에마뉘엘 마크롱 대통령의 초청으로 이번 회의에 참석할 예정이라고 밝혔다.

시 주석은 조 바이든 미국 대통령이 다음주 개최하는 기후 정상회의에도 참석할 가능성이 있다. 바이든 대통령은 시 주석을 포함한 40개국 정상을 초청했지만 시 주석의 참가 여부는 아직 확정되지 않았다.

한편, 존 케리 미국 대통령 기후특사가 14∼17일 중국 상하이를 방문할 예정이어서 이 기간 중 시 주석의 참여를 적극적으로 권할 것으로 예상된다.

