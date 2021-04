상반기 재단 설립…지속적인 기부 활동

[아시아경제 류태민 기자]김범수 카카오 이사회 의장이 사회 환원을 위해 보유 지분 일부 매각을 추진한다.

15일 업계에 따르면 김 의장은 카카오 주식 5000억원어치의 블록딜(시간외대량매매)을 진행 중이다.

카카오 관계자는 "이번 블록딜을 통해 마련된 재원은 상반기 재단 설립을 포함해 지속적인 기부 활동에 사용된다"며 "개인 용도로도 일부 활용된다"고 말했다.

김 의장은 지난 2월 앞으로 재산의 절반 이상을 사회문제 해결을 위해 기부하겠다고 밝힌 바 있다. 지난달에는 자발적 기부 운동 '더기빙플레지'를 통해 이를 공식 서약했다.

