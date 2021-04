ETF·ETN 정보 한 눈에 비교 분석 OK…코스콤, ETF체크 앱 출시

모바일 앱 또는 홈페이지 접속해 이용 가능

[아시아경제 이민우 기자] 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)의 정보를 한 눈에 비교분석할 수 있는 정보플랫폼이 출시됐다.

코스콤은 국내외 ETF·ETN의 테마 및 분석 정보를 한 눈에 확인할 수 있는 전문 정보플랫폼 'ETF체크(CHECK)’를 출시했다고 15일 밝혔다. 코스콤의 금융정보 단말기 체크익스퍼트플러스(CHECK Expert+)를 기반으로 개발된 ETF체크는 다양한 ETF·ETN 상품들의 기간별 성과와 보수, 배당금, 자금유입 등을 확인하고 다른 상품들과 비교분석 할 수 있는 기능을 갖췄다.

또한 전문투자자들을 위해 변동성이 높은 원자재와 레버리지 상품들의 괴리율과 유동성공급자(LP) 보유수량을 직관적으로 확인할 수 있게 설계했다. 그 밖에도 ETF 초심자를 위해 테마별 ETF 모음과 ETF 추천 서비스를, 기관투자자 및 퀀트 등 금융전문가를 위해 포트폴리오 분석정보 등을 함께 제공한다.

ETF체크는 아이폰과 아이패드 등 iOS 기기와 안드로이드 기기에서 무료로 내려받을 수 있다. 또한 웹브라우저에 접속해서도 이용할 수 있다. 코스콤 관계자는 "펀드 성격을 가진 파생상품인 만큼 투자 시 참고해야하는 정보가 주식과 달라 각종 정보를 한 눈에 비교하겠다는 시장의 수요에 대응하기 위해 ETF체크를 만들었다"고 설명했다.

