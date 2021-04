'회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까

SKT, 인적분할 발표로 상승

내달 인적분할 LG 연일 강세

단순한 기업분할 소식보다 향후 사업 영향이 방향 가를듯

[아시아경제 송화정 기자]주요 기업들이 속속 회사 분할에 나서면서 주가에도 영향을 미치고 있다. 그러나 단순한 분할 소식보다는 향후 사업에 미치는 영향 등이 주가의 방향을 결정하는 것으로 보인다.

15일 오전 9시21분 기준 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 299,000 전일대비 5,500 등락률 +1.87% 거래량 297,855 전일가 293,500 2021.04.15 11:49 장중(20분지연) 관련기사 ‘인적분할’ SKT, 분할비율 6대 4 검토…100명 규모 투자회사 연내 출범인적분할 정공법 택한 SKT…지배구조개편 과실 나눈다[종합]"분할비율 6 대 4 검토" SKT, 37년 만에 통신사·지주사 쪼갠다 close 은 전일 대비 3500원(1.19%) 오른 29만7000원게 거래됐다. 전일 발표한 회사 분할 소식이 시장에서 긍정적으로 받아들여지면서 주가가 오르는 것으로 풀이된다.

SK텔레콤은 전일 주주가치 제고와 성장 가속화를 위해 통신업을 기반으로 하는 유무선 통신회사(분할 존속회사)와 반도체 및 ICT 자산을 보유한 투자전문회사(신설회사)로 인적 분할을 추진한다고 공시했다. 기존 무선통신(MNO) 사업부와 SK브로드밴드 등은 존속회사에, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,258,098 전일가 137,000 2021.04.15 11:49 장중(20분지연) 관련기사 ‘인적분할’ SKT, 분할비율 6대 4 검토…100명 규모 투자회사 연내 출범미래에셋증권, ELW 141개 종목 신규 상장SK하이닉스, 기업용 SSD 'PE8110 E1.S' 양산…"완전한 라인업 구축" close ·ADT캡스·11번가·티맵모빌리티 등은 신설법인에 속하게 된다. 최민하 삼성증권 연구원은 "인적 분할 방식은 주주들이 존속 및 신설 투자회사의 지분을 동일하게 나눠 갖는 방식으로 주주들에게 투자 선택권을 제공한다는 점에서 주가에 긍정적일 수 있다"면서 "기존에 무선사업 등에 가려져 시장 가치를 인정받지 못했던 ADT캡스, 11번가 등 투자 자회사들이 제값을 받을 수 있는 기회가 될 것"이라고 분석했다. 삼성증권은 SK텔레콤의 목표주가를 기존 32만원에서 34만5000원으로 상향 조정했다.

하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 250,500 전일대비 15,000 등락률 +6.37% 거래량 872,540 전일가 235,500 2021.04.15 11:49 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여[특징주]BTS 만큼 잘나가는 '빅히트'…인수 기대로 4%↑ close (옛 빅히트)도 최근 회사 분할을 결정했다. 하이브는 지난 1일 물적 분할 방식으로 아티스트 발굴, 육성 및 음악 제작을 담당하는 레이블 사업부문을 분할해 신설 회사를 설립한다고 공시했다. BTS를 떼어낼 경우 주가 하락이 불가피할 것이란 개인투자자들의 우려도 있었으나 분할 결정 직후 미국 대형 레이블인 이타카홀딩스를 인수하면서 주가는 28만5000원까지 치솟았다. 이후 보호예수 해제 물량 우려로 최근 연일 주가가 하락했지만 최근 하락에 따른 저가 매수 유입으로 이날 주가는 4%대 강세를 보이고 있다. 이선화 KB증권 연구원은 "이번 개편으로 향후 하이브가 레이블을 추가로 인수하게 될 경우 이를 독립된 자회사로 운영하면서 레이블 간 독립성과 아티스트의 개성을 존중할 수 있는 환경을 만들었다"면서 "기업공개(IPO) 등을 통해 1조5000억원 가량의 충분한 현금을 확보한 상태로 향후 추가적인 레이블 인수를 기대해볼 수 있다"고 분석했다.

다음달 인적 분할을 앞두고 있는 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 8,000 등락률 +7.88% 거래량 1,537,486 전일가 101,500 2021.04.15 11:49 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]NH "LG, 구조개편 시작…거래정지 전 사세요"정의선·최태원·구광모 회장 최근 한자리…박용만 퇴임 축하 대표기업 총수 바뀐다…공정위, 30일 대기업집단 동일인 지정 close 도 최근 주가가 연일 상승하며 10만원을 넘어섰다. LG는 지난달 26일 주주총회에서 LG상사 LG상사 001120 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 400 등락률 -1.27% 거래량 96,532 전일가 31,400 2021.04.15 11:49 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일LG상사, 1분기 영업익 1133억원…분기 기준 사상 최대LG상사, 1Q 영업익 1133억원..전년比 127%↑ close , LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 700 등락률 -0.80% 거래량 35,415 전일가 87,300 2021.04.15 11:49 장중(20분지연) 관련기사 LG하우시스 오로라시리즈 신제품 3종 출시LG하우시스 바닥재, 레드닷 디자인상 받아LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다 close , 실리콘웍스 실리콘웍스 108320 | 코스닥 증권정보 현재가 95,900 전일대비 6,300 등락률 +7.03% 거래량 267,784 전일가 89,600 2021.04.15 11:49 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "용 꼬리에서 뱀 머리로"…LG상사, 새 지주사 주력사로 자리매김[특징주]실리콘웍스, 실적 기대감에 5%↑[클릭 e종목]실리콘웍스, 실적 50% 쑥…적극적 비중확대 추천 close , LG MMA 등 4개 자회사를 분리해 신설 지주사 LX홀딩스를 설립하는 분할계획을 통과시켰다. 이에 따라 기존 지주사 LG와 신설 지주사 LX홀딩스로 나뉘게 된다.

다음달 1일 분할이 예정된 F&F F&F 007700 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 5,500 등락률 -3.35% 거래량 43,428 전일가 164,000 2021.04.15 11:50 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]F&F, 中 성장 기대감에 연일 강세…16만원 돌파 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로[클릭 e종목]"F&F, 면세와 중국사업 호조…목표가↑" close 도 최근 연일 사상 최고치를 경신하며 강세를 보였다. 이달 들어서만 28% 넘게 상승했다. F&F는 인적 분할을 통해 패션 사업 부문을 담당할 신설 법인 F&F 설립한다. 인적 분할로 이달 29일부터 다음달 20일까지 거래가 정지되며 분할 이후 존속법인은 코스피에 변경 상장하고 신설법인은 재상장할 예정이다. 하누리 메리츠증권 연구원은 "올해 중국 매출이 3.4배 증가하는 등 기대가 크다"면서 "중국 성장성과 인적 분할 및 낮은 유동비율을 감안할 때 거래정지 전에 매수 접근을 추천한다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr