토스증권 계좌 개설 100만건 돌파…하루에만 50만건 '역대급'

주식 1주 추첨 지급 행사 큰 인기

[아시아경제 이민우 기자] 토스증권이 모바일트레이딩시스템(MTS)를 출시한지 한 달 만에 신규 주식 계좌수가 100만건을 돌파했다.

토스증권은 15일 신규 주식 계좌수가 100만개를 돌파했다고 이날 밝혔다. 특히 전날 하루에만 신규 계좌 50만개가 개설됐다. 과거 국내 증권사 일일 최대 계좌개설 수인 5만개를 10배 이상 넘어서는 규모다. 인터넷은행 등 금융권과 비교해도 역대급 기록이라는 설명이다. 지난 3일간 약 72만개가 개설됐다. 시간당 약 1만3000명, 분당 210명 꼴이다. 한때 동시 접속자가 몰리며 계좌 개설이 지연됐을 정도다.

지난 12일부터 시작한 '주식 1주 선물받기' 행사가 주효한 것으로 풀이된다. 신규 계좌 개설 고객에게 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,500 전일대비 500 등락률 +0.60% 거래량 5,939,273 전일가 84,000 2021.04.15 10:19 장중(20분지연) 관련기사 "더 이상 폐 끼치고 싶지 않다"…'충수염 수술' 이재용, 오늘 서울구치소 복귀백악관 회의 참석한 삼성전자, "대화 자리 만든 바이든에 감사" 트윗삼성 갤럭시 S21, '한국폰 무덤' 日서 초반 흥행 성공 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 394,500 전일대비 3,000 등락률 +0.77% 거래량 500,046 전일가 391,500 2021.04.15 10:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감코스피, 외인 사자에 상승폭 확대 '3180선' 회복코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때" close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 225,280 전일가 232,500 2021.04.15 10:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감코스피, 외인 사자에 상승폭 확대 '3180선' 회복코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때" close 등 시가총액 상위 종목을 포함 총 26개 종목을 무작위 추첨으로 1주 지급하는 행사였다. 이 행사는 오는 18일까지 계속된다. 가입 상황에 따라 조기 마감될 수 있다.

토스증권 관계자는 "지난해 약 300만명의 주식투자 인구가 늘었고 이 중 30대 이하의 젊은 투자자가 160만명을 차지해 현재 투자 문화를 이끌고 있다"며 "애플리케이션(앱) 실행부터 계좌개설, 실제 매매에 이르기까지 한눈에 보기 쉬운 화면구성과 간편한 인증절차로 밀레니얼 세대의 열광적인 지지를 얻은 결과"라고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr