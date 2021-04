농협은행, 2030년까지 업무용 차량 100% 무공해차 전환

[아시아경제 성기호 기자]NH농협은행은 환경부 주관 ‘한국형 무공해차 전환100(K-EV100)‘ 2차 선언식에 참석해 2030년까지 업무용 차량의 100% 무공해차 전환을 선언했다고 15일 밝혔다.

녹색금융 확대 및 ESG(환경·사회·지배구조) 경영실천을 통해 정부의 2050 탄소중립 정책에 적극 동참하고 있는 농협은행은 지난 2월 부천시지부에 2021년 1호 전기차를 도입했다. 올해 중에는 약 40대 이상의 업무용 차량을 무공해차로 전환할 계획이다.

또한 K-EV100 참여기업 등 친환경 경영을 실천하는 기업에게 우대금리를 제공하는 ESG 특화 여신상품인 ’NH친환경기업우대론‘을 지난 3월말에 출시, 한국형 무공해차 전환 100의 성공적인 정착을 위한 지원을 하고 있다.

전일 열린 선언식에 참석한 지준섭 부행장은 "농협이 곧 ESG라는 모토 아래 농협금융지주의 ESG 추진전략에 따라 다양한 녹색금융 및 ESG 관련 사업을 전개해 나갈 예정"이라며 "정부의 ESG 관련 정책에도 적극 동참하겠다"고 밝혔다.

