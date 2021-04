DB손보, 소비자중심경영 활동 앞장선다

11년째 소비자평가단 운영

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험은 14일 서울 대치동 DB금융센터에서 소비자평가단 패널과 임직원들이 참석한 가운데 '19기 소비자평가단' 발대식을 가졌다고 밝혔다.

올해로 11주년을 맞은 소비자평가단은 상품과 서비스 체험을 통해 고객 관점의 다양한 의견을 제안, 회사와 고객의 소통을 잇는 역할을 하고 있다. 19기는 온라인을 통한 소통의 '온택트(Ontac)' 시대 소비자 트렌드 분석, 금융소비자보호법 시행에 따른 이슈 도출 및 개선 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

또 소비자보호 외부 전문가가 소비자평가단 발표회에 참석, 소비자정책과 고객서비스 품질 등에 대한 전문적이고 객관적인 자문을 할 예정이다.

DB손보 관계자는 "소비자평가단 활동을 통해 소비자 중심의 맞춤 서비스와 품질 개선 등 금융소비자 권익보호와 소비자중심경영 활동에 계속하여 앞장설 것"이라고 말했다.

