홈플러스, 시그니처 위크 기획전…인기상품 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 21일까지 시그니처 위크 기획전를 열고, 홈플러스의 프리미엄 PB인 홈플러스 시그니처 인기 상품 400여 종을 할인가에 선보인다고 15일 밝혔다.

홈플러스는 시그니처 등갈비 바비큐, 치킨너겟·순살치킨을 할인가에 선보이고, 냉동밥 4종은 2개 구매시 1만원에에 판매한다. 또한, 홈플러스 시그니처 수산 건식 17종은 2개 이상 구매 시 10% 할인해준다.

한편, 오는 16일 10시부터 11시까지 홈플러스 라이브 커머스 홈플라이브에서는 시그니처 위크 특집 방송을 진행한다. 이날 라이브 방송에서는 홈플러스 시그니처 등갈비 바비큐, 순살치킨, 착즙주스 등을 할인 판매한다.

홈플러스 관계자는 “PB상품은 과거 가격만 싼 제품이라는 이미지에서 탈피해 최근에는 품질도 좋은데 착한 가격의 상품이라는 인식이 퍼져 합리적 소비를 중요시하는 고객에게 큰 인기를 얻고 있다”며 “앞으로도 다양한 카테고리에서 품질과 가성비를 갖춘 시그니처 상품을 점차 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.

