ESG 투자자들 다수 참여

[아시아경제 박선미 기자] IBK캐피탈은 2000억원 규모의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 채권을 발행했다고 15일 밝혔다.

조달된 자금은 탄소중립·신재생에너지와 같은 친환경 프로젝트와 사회적 가치 창출을 위한 중소기업에 대한 지원 등에 사용될 예정이다.

IBK캐피탈 관계자는 "이번 채권 발행에는 기술보증기금 등 국내 주요 ESG 투자자들이 다수 참여한다"며 "단순한 자금 조달을 넘어 회사의 우수한 사업 펀더멘탈 및 지속경영에 대한 가능성을 채권 발행시장 내에서 인정받았다는 점에서 큰 의미가 있다"고 설명했다.

