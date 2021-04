농협, '코로나 인력난' 농촌 일손돕기 나서…영농지원 발대식 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농업협동조합중앙회가 농번기 일손이 부족해진 농촌을 지원하기 위해 12일 전라남도 함평에서 '범농협 영농지원 전국 동시 발대식'을 열었다. 이날 행사에는 이성희 농협중앙회장을 비롯해 임직원 40여 명, 국회 농림축산해양수산위원장인 이개호 의원, 김영록 전남도지사, 이상익 함평군수가 참석했다.

이 회장은 이 자리에서 "코로나19의 여파로 가중된 일손 부족을 해소하기 위해 작년 한 해에만 농촌인력중개센터를 통해 154만명의 인력을 지원한 바 있으며 올해도 농촌인력 수요에 대해 상시 지원될 수 있도록 힘쓸 계획"이라고 말했다.

농협은 법무부 등 유관기관과 연계해 인력지원을 다각화해 나갈 계획이다. 올해는 전년 대비 3배 이상 증가한 약 25만명의 사회봉사대상자가 농촌 지원에 나설 것으로 예상된다. 산학연계를 통한 농촌 일손 돕기도 강화해 나갈 예정이다.

인구감소와 고령화 등으로 부족한 영농인력을 대체하기 위해 농축협에 대한 농기계 전달식도 함께 마련했다. 전년도에 이어 올해에도 300억원 규모의 농기계를 농촌에 공급하기로 했다.

