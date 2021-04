국민의힘·오세훈, 부동산정책협의회 열어…吳 "입법 서둘러 달라"

주 "민주당과 협의해 최대한 노력"

오 "공약 이행 위해 당, 힘 써달라"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘과 오세훈 서울시장은 11일 여의도 중앙당사에서 부동산정책협의회를 열어 오 시장의 재보선 부동산 공약 이행 방안을 논의했다.

주호영 국민의힘 당 대표 권한대행은 "국민의힘은 오 시장과 함께 부동산 정책을 바로잡기 위해 협력하기로 했고 오늘이 그 첫 번째"라며 "서울시 차원에서 결정할 수 있는 일, 국토부 협력 필요한 일, 국회 차원에서 법안 개정이 필요한 일 등 오늘 하는 말을 저희가 잘 받아서 더불어민주당과 협의해 오 시장께서 계획하는 서울 주거대책 원만히 시행될 수 있도록 최대한 노력하겠다"고 말했다.

이종배 정책위의장도 "오 시장이 준비하고 있는 스피드 공급주택 등 공약 이행을 위한 후속 조치가 차질 없이 시행될 수 있도록 당 차원에서 적극 지원할 것"이라며 "입법과 제도 개선에 청와대와 정부 여당, 서울시의회의 전향적 자세를 기대한다"고 했다.

오 시장은 부동산 문제 해결을 최우선 과제로 제시하면서 1호 공약으로 '스피드 주택 공급'을 내세웠다. 용적률 완화 등 신속한 규제 완화로 재개발·재건축을 정상화하고 민간 공급을 활성화하겠다는 것이 요지다.

오 시장은 "높이 규제나 주거지역 용적률 완화 등 각종 시의회가 조례 개정 통해서 해결할 수 있는 부분이 있고, 두번째로는 국토부 등 중앙정부와 협의해야 할 일이 있다"면서 "상생주택 공약에 대해서는 재산세, 종부세 등 보유세와 상속세, 법인세, 양도세에 이르기까지 각종 세제 혜택이 전제 되지 않으면 제도 안착에 문제가 있다. 입법부터 서둘러 주셔야 한다"고 제안했다. 또 "종부세가 지방세로 전환해서 강남북 균형발전에 재원으로 쓸 수 있으면 좋겠다고 공약으로 내놓았는데 많이 도와 달라"고 했다.

