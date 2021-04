與 2030 초선 5인방 "전당대회서 최고위원 선출해야"

[아시아경제 서소정 기자] 더불어민주당 20·30대 초선 의원들이 11일 중앙위원회가 아닌 전당대회에서 최고위원을 선출하자는 주장을 내놓았다.

오영환·이소영·전용기·장경태·장철민 의원은 이날 입장문에서 "5월 2일 전당대회에서 권리당원 전체 투표를 통한 최고위원 선출을 요구한다"고 밝혔다.

이들은 "우리 당은 민주적 토론과 통렬한 반성 없이 재·보궐선거 후보를 냈다"며 "민주적 절차와 원칙을 상황 논리에 따라 훼손하는 일이 당에 더 큰 어려움이 될 수 있음을 민심의 심판을 통해 깨달았다"고 했다.

민주당은 총사퇴로 궐석이 된 최고위원들을 당규에 따라 중앙위에서 뽑기로 했다. 하지만 당내 일각에서는 전당대회를 통해 당원들의 뜻을 넓게 수렴해야 한다는 주장이 나오고 있다.

이들 2030 초선은 지난 9일에도 4·7 재보선 참패의 원인 중 하나로 조국 전 법무부 장관 사태 등을 거론하는 입장문을 내놓았다.

이들은 "비난과 논란을 예상했음에도 반성문을 발표한 이유는 당내에 다양한 성찰과 비전 제시가 필요하기 때문"이라며 "그것이 더 건강한 민주당을 만들고 국민 눈높이에 맞는 정당이 되는 길이라 생각한다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr